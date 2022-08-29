Mahalle Şenlikleri coşkusu devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle buluşmaları çerçevesinde yapılan şenlik programına mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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  • 29.08.2022 13:27
  • Güncelleme: 29.08.2022 13:27
Mahalle Şenlikleri coşkusu devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle buluşmaları çerçevesinde yapılan şenlik programına mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Büyükbürüngüz Mahallesi’nde gün boyu teknik çalışmalar yapıldığını akşamında ise eğlence dolu bir akşamı geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak hem ilçemizi geliştiriyoruz hem de sosyal belediyeciliği ön plana çıkarıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler bizim için çok önemli. Mahalle’mizin eksiklerini giderecek çalışmaları hızla gerçekleştirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kıymetli hemşerilerimizle birlikte, güzel havada keyifli etkinliklerle dopdolu bir akşam yaşadık. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği şenlikler mahallelilere bir araya gelerek kaynaşma imkanı sunarak eğlenceli bir akşam yaşatıyor. Mahalle Buluşmalarımızda hemşerilerimizin teveccühü, muhabbeti ve samimiyeti hepimizi çok mutlu ediyor. Çalışmaları için ekip arkadaşlarıma ve her zaman omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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