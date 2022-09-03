Mahalle buluşmaları bu hafta Turan ile devam ediyor

Melikgazi'de her kesime hitap eden birçok önemli festival ve kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına Turan Mahallesi ile devam etti.

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  • 03.09.2022 10:50
  • Güncelleme: 03.09.2022 11:16
Mahalle buluşmaları bu hafta Turan ile devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok önemli festival ve kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına Turan Mahallesi ile devam etti.

Kırsal mahalleler de şenlikler düzenleyerek vatandaşların yüzünü güldürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz etkinliğimizle 7’den 70’e herkesle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Melikgazi Belediyemizin yaza renk katmak adına başlattığı ’Mahalle Buluşmaları’ etkinlikleri ile gündüz mahallede eksikleri gideriyor ihtiyaçları yerine getiriyoruz. Yoğun ve hummalı bir çalışma yapılıyor. Geçen hafta devam ettiğimiz etkinliğimize bu haftada devam ediyoruz. Turan’dan sonra ardı ardına her akşam Bağpınar ve Mimarsinan ile devam edeceğiz. Tüm mahalle halkının katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğimizde canlı müzik ile aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Rabbim birliğimize ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

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İHA

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