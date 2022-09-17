Mağdur aile, Kızılay'dan kazandığı tazminatı alamıyor

Kayseri'de 2 yıl önce Kızılay aracının da karıştığı kazada hayatını kaybeden adamın eşi Tülay Akgüç, 2 çocuğuyla birlikte mağdur edildiklerini söyledi.

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  • 17.09.2022 18:40
  • Güncelleme: 17.09.2022 18:40
Mağdur aile, Kızılay'dan kazandığı tazminatı alamıyor

  Tazminat davasını kazanmalarına rağmen Kızılay’ın parayı vermemek için süreci uzattığını savunan Akgüç, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de “Mağdur bir aileye yardım etmemek için direnen bir Kızılay’la karşı karşıyayız” dedi.

Olay, 2 yıl önce Kayseri - Nevşehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kızılay’a ait aracın çarpması sonucu Mustafa Akgüç hayatını kaybetti. Kaza sonrası 2 çocuğuyla birlikte kalan Tülay Akgüç, Kızılay aleyhine maddi manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, çocukların ve kadının mağduriyetini göz önünde bulundurarak toplam 155 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kızılay da parayı ödememek için davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Kısmi kabul, kısmi ret talebinde bulunan Kızılay, aileye de 8 bin 900 lira avukat masrafı çıkarttı.  

Mağdur olduklarını belirten ölen adamın eşi Tülay Akgüç, Kızılay’ın yardım değil mağdur etme kurumu haline geldiğini iddia etti. Eşini kaybetmenin acısını hala yaşadığını belirten Akgüç, “Zaten bana eşimi geri getirmeyecek. Ama bu Kızılay yardım değil mağdur etme kurumu bence. Ölümüne sebebiyet verdiği eşimin davasını kazanmamıza rağmen bizi mağdur etme niyetinde. Çok üzgünüz, yapacak bir şeyimiz yok. Bizi mağdur etmemesini rica ediyoruz” dedi.

‘KIZILAY O PARAYI VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, Kızılay’ın tazminat parasını ödememek için direndiğini öne sürdü. Kızılay’ın, dava sürecinde kazaya karışan aracın kendisine ait olmadığını savunduğunu aktaran Şahin, “Sonra mahkeme aracın sahibini buluyor. Sahibi de aracı Kızılay’a 170 araçla birlikte kiraya verdiğini söylüyor, iki yıldır Kızılay’ın kullandığını belirtiyor” dedi. 

Mahkemenin Kızılay aleyhine sonuçlandığını aktaran Şahin, şimdi de ilgili kurumu mahkeme sürecini uzatmakla suçladı. “Kazanılan maddi ve manevi tazminatı ödememek için direniyor” diyen Şahin, “Kızılay mahkemeye teminat mektubu götürüyor. Mağdur bir aileye yardım etmemek için direnen bir Kızılay’la karşı karşıyayız. İşin garibi manevi tazminatta avukat kadın için çocuklar için 50’şer bin, kadın için de 100 bin istiyor. Fakat mahkeme nasıl bir hesap yapıyor bilmiyorum ama, kadına 75 bin, çocuklar için de 40’ar bin lira tazminata hükmediyor.  Bu hesap nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bu da aslında Türkiye’nin hukuk sorunu aslında. Babasız kalmanın bedelini çocuklara 40 bin diyor” şeklinde konuştu.

‘PARAYI ÖDEMEYEN KIZILAY’A,YÖNETİCİLERE VE KURUM AVUKATINA YAZIKLAR OLSUN’

Kızılay’ın avukatına çıkan vekalet ücretinin de mağdur aileden icra yoluyla tahsil edildiğini söyleyen Şahin, “Ailenin parasını vermekte direnen Kızılay kırk takla atıyor. Utanmadan, parasını ödemediği aileyi mağdur ediyor. Bu ailenin gözü yaşlı hala. Bu parayı ödemeyen Kızılay’a, bütün yöneticilere ve o avukata yazıklar olsun. Bizim para verip hayır işlerinde çalıştığını düşündüğümüz Kızılay, aslında sadece bu tarz ayak oyunları yapıyor. Ben Kızılay’a beş kuruş verme taraftarı değilim, vatandaşlara da tavsiye ediyorum verdiğiniz paralar hayra falan gitmiyor. Burada bir mağduriyet var, Kızılay bunu uzatıyor. Bu hayır kuruluşlarının sorgulanması lazım, hele ki Kızılay’ın çoktan sorgulanması lazımdı” dedi.

1ha

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