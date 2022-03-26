Maden ocağındaki göçükte işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinkom madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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  • 26.03.2022 09:55
  • Güncelleme: 26.03.2022 11:22
Maden ocağındaki göçükte işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çinkom madeninde meydana gelen göçükte, göçük altında kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delikkaya Mahallesinde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, göçük altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken ekipler şahısları kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda göçük altında kalan Mustafa Kayadelen’in (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler; göçük altındaki diğer işçi olan Murat Erdil’i kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yahyalımız’da maden göçüğü meydana geldi. Mustafa Kayadelen’e vefat şekilde ulaşıldı. Diğer göçük altında kalan Murat Erdil için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 1 saat civarı ulaşabilecekleri bilgisini aldık. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık, afiyet diliyorum. Maden işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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