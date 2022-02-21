Madde bağımlısı şahıs evi ateşe verdi
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs bulunduğu dairenin doğalgazını açarak kendini eve kitledi. Evde yangın çıktı
- 21.02.2022 10:52
- Güncelleme: 21.02.2022 10:59
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen adamın evinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Polis kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.
1ha
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