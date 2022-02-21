Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

İstanbul ev sahipliğinde yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan Kayserili sporcular havalimanı önünde mehter takımı ile karşılandı.

PAYLAŞ
  • 21.02.2022 17:42
  • Güncelleme: 21.02.2022 17:42
Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

Toplam 38 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen ve 8 gün süren müsabakalara Kayseri'den 7 sporcu katıldı. Sercan Koç, Ezgi Keleş ve Hasan Çetin altın, Mensure Karadayı, Emre Aydoğdu, Fatih Öncü ve Emre Yılmaz bronz madalya kazandı. Kayseri'ye dönen başarılı sporcular için havalimanında mehter takımlı tören düzenlendi. Karşılama törenine, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Deliktaş, Muaythai Federasyon As Başkanı Halil Demir ve sporcu yakınları katıldı. 
YAKUP YÜKSEL: ‘AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASINA DAMGAMIZI VURDUK’
Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Yüksel, "Avrupa Muaythai Şampiyonasına damgamızı vurduk. Toplam 7 madalyayla geldik. Kayserimiz takım halinde birinci oldu. Bu tür başarıların sayısını artırmayı ve ödüllendirmeyi arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu. 
GÖKSEL CİNGÖZ: ‘TÜM SPORCULARIMI TEBRİK EDİYORUM’
Karşılama töreninde konuşan Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, "Bu başarıyı şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na armağan ediyoruz. Zor olanı başardık, dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalyayla onurlanan tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Sporcularımı alınlarından öpüyorum" diye konuştu.
SERCAN KOÇ: ‘MİLYONLAR VERSENİZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK KADAR SEVİNDİREMEZ’
Büyük Elit Erkek kategorisinde altın madalya kazanan Sercan Koç ise, "Muaythai yarışlarında birinci oldum. Avrupa Şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonalarında final oynuyordum, İstiklal Marşını okutmak nasip olmuyordu. Allaha çok şükür bu sefer oldu. Milyonlar verseniz o 38 ülkenin arasında birinci olup İstiklal Marşımızı okutmak kadar sevindiremez. Gurur duydum" ifadelerini kullandı.
EZGİ KELEŞ: ‘ÇOK ÇALIŞTIK, EMEK VERDİK KARŞILIĞINI ALDIK, MUTLUYUZ’
U23 Bayanlar kategorisinde 54 kilogramda altın madalya kazanan Ezgi Keleş’te, "Çok çalıştık, emek verdik karşılığını aldık çok mutluyuz. Başta antrenörüm Göksel Cingöz olmak üzere aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğumu da Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na armağan etmek istiyorum" dedi. 
HALİL DEMİR: ‘BAŞARILI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Muaythai Federasyon Asbaşkanı Halil Demir, "Milli takımımız 50'nci sıralardan buralara geldi.  Dünyada ikinci Avrupa'da U23 kategorisinde şampiyon oldu. Bundan sonra başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi. 
Kayseri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile ASKF Başkan Mutlu Önal da sporculara ve antrenörlerine başarı dilediler.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Turizm zabıtası, Erciyes'te görevde

Turizm zabıtası, Erciyes'te görevde

Metin Tuzcuoğlu: 'İkinci el araç fiyatlarının artmasında galerici esnafının etkisi yok'

Metin Tuzcuoğlu: “İkinci el araç fiyatlarının artmasında galerici esnafının etkisi yok”

Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Hacılar Kapı'ya hafta sonu yoğun ilgi

Hacılar Kapı'ya hafta sonu yoğun ilgi

Yeni İl Müftüsü Akkuş'tan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Yeni İl Müftüsü Akkuş'tan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri vaka sayısının en çok arttığı iller arasında

Kayseri vaka sayısının en çok arttığı iller arasında

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de satranç turnuvası başladı

Kayseri’de satranç turnuvası başladı

Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

DAHA FAZLA
Konaç: 'Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen Türkiye'dir'

Konaç: 'Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen Türkiye'dir'

KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Milletvekili Tamer Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı

Milletvekili Tamer Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı

Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu

Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu

Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı