Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

Toplam 38 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen ve 8 gün süren müsabakalara Kayseri'den 7 sporcu katıldı. Sercan Koç, Ezgi Keleş ve Hasan Çetin altın, Mensure Karadayı, Emre Aydoğdu, Fatih Öncü ve Emre Yılmaz bronz madalya kazandı. Kayseri'ye dönen başarılı sporcular için havalimanında mehter takımlı tören düzenlendi. Karşılama törenine, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Deliktaş, Muaythai Federasyon As Başkanı Halil Demir ve sporcu yakınları katıldı.

YAKUP YÜKSEL: ‘AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASINA DAMGAMIZI VURDUK’

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Yüksel, "Avrupa Muaythai Şampiyonasına damgamızı vurduk. Toplam 7 madalyayla geldik. Kayserimiz takım halinde birinci oldu. Bu tür başarıların sayısını artırmayı ve ödüllendirmeyi arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖKSEL CİNGÖZ: ‘TÜM SPORCULARIMI TEBRİK EDİYORUM’

Karşılama töreninde konuşan Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, "Bu başarıyı şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na armağan ediyoruz. Zor olanı başardık, dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalyayla onurlanan tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Sporcularımı alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

SERCAN KOÇ: ‘MİLYONLAR VERSENİZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK KADAR SEVİNDİREMEZ’

Büyük Elit Erkek kategorisinde altın madalya kazanan Sercan Koç ise, "Muaythai yarışlarında birinci oldum. Avrupa Şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonalarında final oynuyordum, İstiklal Marşını okutmak nasip olmuyordu. Allaha çok şükür bu sefer oldu. Milyonlar verseniz o 38 ülkenin arasında birinci olup İstiklal Marşımızı okutmak kadar sevindiremez. Gurur duydum" ifadelerini kullandı.

EZGİ KELEŞ: ‘ÇOK ÇALIŞTIK, EMEK VERDİK KARŞILIĞINI ALDIK, MUTLUYUZ’

U23 Bayanlar kategorisinde 54 kilogramda altın madalya kazanan Ezgi Keleş’te, "Çok çalıştık, emek verdik karşılığını aldık çok mutluyuz. Başta antrenörüm Göksel Cingöz olmak üzere aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğumu da Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na armağan etmek istiyorum" dedi.

HALİL DEMİR: ‘BAŞARILI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Muaythai Federasyon Asbaşkanı Halil Demir, "Milli takımımız 50'nci sıralardan buralara geldi. Dünyada ikinci Avrupa'da U23 kategorisinde şampiyon oldu. Bundan sonra başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile ASKF Başkan Mutlu Önal da sporculara ve antrenörlerine başarı dilediler.

