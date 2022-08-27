MAÇA DOĞRU… Kayserispor ile Giresunspor 3'üncü randevuya çıkacak

Yukatel Kayserispor ile Bitexen Giresunspor Süper Lig'de 3'üncü defa karşı karşıya gelecek. 

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  • 27.08.2022 17:08
  • Güncelleme: 27.08.2022 17:08
MAÇA DOĞRU… Kayserispor ile Giresunspor 3'üncü randevuya çıkacak

Süper Lig’de 3 hafta geride kalırken, 2 maçını kaybeden Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında Bitexen Giresunspor’u konuk edecek. Giresunspor Süper Lig’e geçtiğimiz sezon çıktığı için iki takım rekabeti bir sezonla sınırlı. Her iki takım bu maç öncesi sadece geçtiğimiz sezon 2 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlardan ligin 7. haftasında Giresun’da oynanan maç 1-1 berabere biterken, ligin 26. haftasında Kayseri’de oynanan rövanş karşılaşması ise Kayseri temsilcisinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Takımlar arasındaki rekabette 1 maçı Kayserispor kazanırken 1 maçta da beraberlik bozulmadı. Sarı kırmızılılar toplamda 3 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. 

1ha

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