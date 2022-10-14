MAÇA DOĞRU... Kayserispor Galatasaray rekabetinde son durum

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray’ın, renktaşı Kayserispor’a karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Kayseri’de oynanan 26 maçın sadece 2’sinde Kayserispor kazanabildi.

Lige transfer yasağıyla başlayan Kayserispor, kısıtlı kadrosuna rağmen başarılı denilebilecek bir performans sergiliyor. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş karşılaşması dışında hiç kaybetmedi. Kayserispor 10 Ekim 2022 Cumartesi günü ise sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından renktaşı Galatasaray’ı ağırlayacak.

Bu maç öncesi her iki takım lig tarihinde 52 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet alırken 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne karşılık Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR

Kayserispor, Galatasaray’ı kendi evinde ağırladığı 26 lig maçının 12’sinde sahadan yenik ayrıldı. Sadece 2 maçta rakibine karşı üstünlük kurabildi. Takımlar 13 müsabaka ise berabere kaldı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

KAYSERİSPOR KENDİ EVİNDE SADECE 2 KEZ KAZANDI

Kayserispor, rakibi karşısında evinde ilk galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda (21 Nisan 1974’de) 2-0’lık skorla aldı. İkinci ve sonun galibiyetini ise geçtiğimiz sezon 3-0 kazanarak elde etti.



10 Ekim Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor Galatasaray maçı saat 20.00’da başlayacak. Maçı Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Bahtiyar Birinci ve Kadir Sağlam dörtlüsü yönetecek.

Bu kritik maç öncesi Kayserispor 13 puanla ligin 8’inci sırasında bulunurken, rakibi Galatasaray ise 17 puanla (1 maçı eksik) ligin 6’ncı sırasında yer alıyor.