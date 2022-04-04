Maç oynanırken Sahaya girip, Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın ilk duruşması görüldü

2021 - 2022 Sezonunun 8'inci haftasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un Kayserispor'u 2-1'lik sonuçla yendiği maçın 44'üncü dakikasında stadyumun doğu tribünündeki sahaya atlayan Kayserispor taraftarı Oktay K., Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas'ın karşısına geçen ve bir süre tartışan Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Oktay K., yer almadı. Sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için duruşma ertelendi.