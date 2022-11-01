Maç bitti, yüzüğü çıkardı

Kayseri'de amatör futbolcu, galip geldikleri maçın ardından kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi etti.

PAYLAŞ
  • 01.11.2022 09:37
  • Güncelleme: 01.11.2022 10:17
Maç bitti, yüzüğü çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de amatör futbolcu, galip geldikleri maçın ardından kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi etti.

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grubun 5. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Suvermez Kapadokyaspor karşılaştı. Talasgücü Belediyespor ile Suvermez Kapadokya arasında oynanan futbol maçı sonrası Talasgücü Belediyespor’un 23 yaşındaki futbolcusu Erkan Kapar, kız arkadaşı Kader Köşk için arkadaşlarıyla birlikte bir sürpriz gerçekleştirdi. 1 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Kader Köşk’e maçın ardından sahaya davet eden Erkan Kapar, diz çökerek yüzüğü çıkartarak evlilik teklifi etti.

Kader Köşk’ün "evet" demesi sonrası takım arkadaşları genç çifti tebrik etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Başkan Narin, Kayseri halkını 2'nci Olağan Kongre'ye davet etti

Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KESOB Başkanı Odakır: 'Gurur verici tarihi bir ana şahitlik ettik'

KESOB Başkanı Odakır: 'Gurur verici tarihi bir ana şahitlik ettik'

Maç bitti, yüzüğü çıkardı

Maç bitti, yüzüğü çıkardı

DAHA FAZLA
KAYMOS tarafından istişare toplantısı düzenlendi

KAYMOS tarafından istişare toplantısı düzenlendi

Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti