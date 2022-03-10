LPG’ye zam yolda

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve dövizdeki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Son 10 günde üst üste gelen zamlara bir yenisi eklenecek. Akaryakıt kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 46 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL LPG FİYATI

LPG (oto gaz) fiyatlarında en son 28 Şubat’ta 33 kuruş, 1 Mart’ta 61 kuruş zam gelmişti. Bugün gelmesi beklenen 46 kuruşluk zamla birlikte son 11 günde LPG’ye toplamda 1,88 lira zam gelmiş olacak. LPG şu anda, istasyon ve bayilere göre küçük çapta değişiklik göstermekle birlikte ortalama 10,73 liradan satılıyor.