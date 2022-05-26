LPG'ye zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt grubu ürünleri fiyatlarına da yansıyor. Böylece LPG’ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre LPG’nin pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 36 kuruş fiyat artışı olması bekleniyor. Diğer akaryakıt gurubu ürünlerinden benzin ve motorine ise şimdilik fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 23,09 TL

Motorin: 22,30 TL

LPG: 11,43 TL (zam uygulanmadan)