LPG'ye yeni zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruya göre, 4 Şubat'tan itibaren otogaz grubuna 40 kuruş zam yapılacak. Yapılan zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam gerçekleşmeyecek. Böylece Kayseri'de otogaz fiyatlarının 9 lira 70 kuruş seviyelerini geçmesi bekleniyor.

Bu hafta içerisinde geçtiğimiz salı günü ise benzin grubuna 39 kuruş, motorin grubuna ise 32 kuruş zam yapılmış; otogaz grubunda ise zam yapılmamıştı.