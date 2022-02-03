LPG'ye yeni zam
Akaryakıtta benzin ve motorin gruplarına yapılan zamların ardından otogaz grubuna da zam geldi.
- 03.02.2022 21:16
- Güncelleme: 03.02.2022 21:16
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruya göre, 4 Şubat'tan itibaren otogaz grubuna 40 kuruş zam yapılacak. Yapılan zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam gerçekleşmeyecek. Böylece Kayseri'de otogaz fiyatlarının 9 lira 70 kuruş seviyelerini geçmesi bekleniyor.
Bu hafta içerisinde geçtiğimiz salı günü ise benzin grubuna 39 kuruş, motorin grubuna ise 32 kuruş zam yapılmış; otogaz grubunda ise zam yapılmamıştı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN