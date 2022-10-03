LPG'ye indirim bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
- 03.10.2022 17:55
- Güncelleme: 03.10.2022 17:55
Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar indirim beklentisi oluşturdu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'de indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatında 75 kuruş indirim bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Motorin (dizel): 23,44 TL (indirim uygulanmadan)
Benzin: 19,52 TL
LPG (otogaz): 11 TL