LPG'ye 75 kuruş indirim kesinleşti

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 75 kuruş indirim uygulanacak. Yeni gelen indirimle birlikte 11 liradan satılan LPG’nin fiyatı 10 lira 25 kuruşa gerileyecek.

Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,16 TL

Motorin: 24,55 TL

LPG: 11,00 TL (indirim uygulanmadan)