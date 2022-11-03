LPG'ye 47 kuruş zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 47 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
- 03.11.2022 09:13
- Güncelleme: 03.11.2022 09:13
Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 21,7 lira
Motorin: 26,73 lira
LPG: 10,25 lira (zam uygulanmadan)
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