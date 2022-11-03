LPG'ye 47 kuruş zam bekleniyor

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 21,7 lira

Motorin: 26,73 lira

LPG: 10,25 lira (zam uygulanmadan)