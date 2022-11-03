LPG'nin ardından benzine de zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye beklenen 47 kuruşluk zammın ardından benzine de 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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  • 03.11.2022 14:01
  • Güncelleme: 03.11.2022 14:01
LPG'nin ardından benzine de zam bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) topluluğunun Kasım ayı ile birlikte petrol üretimini azaltma kararı alması sonrası, petrol ürünlerine zam beklentisi doğdu. Brent petrol fiyatı 90 dolarlar düzeyinden 95,75 dolar seviyelerine yükseldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan LPG’ye de bu gece yarısından itibaren 47 kuruşluk zam beklendiği sabah saatlerinde açıklanmıştı. 
Beklenen zamla birlikte şu an 21,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 22,38 liraya, 10,25 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı ise 10,72 liraya yükselecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 21,07 lira (zam uygulanmadan)   
Motorin: 26,73 lira
LPG: 10,25 lira (zam uygulanmadan)

1ha

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