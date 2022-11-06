Lösemi hastası çocukların gözünden hastalığı anlatan çizimler sergilendi

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından lösemi hastası çocukların gözünden hastalığın anlatıldığı resimler sergilendi.  

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  • 06.11.2022 17:32
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:32
Lösemi hastası çocukların gözünden hastalığı anlatan çizimler sergilendi

2-8 Kasım Lösemi Haftası sebebiyle lösemiyi anlatmak için bir alışveriş merkezinde sergi düzenlendi. Sergide, tedavi gören çocuklar hastalığı ve ilaçları kendi gözünden anlattığı çizimler sergilendi. 

KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi Psikoloğu Begüm Arslan ise konuyla ilgili, “2-8 Kasım arası Lösemi Haftası ve hafta boyunca lösemiyi ve hastanemizi, derneğimizi tanıtmak amacıyla etkinliklerimiz devam ediyor. Resim çizmeye yetenekli olan, kendi isteğiyle çizim yapmış çocuklarımızın resimlerini sergiliyoruz. Yaklaşık 20 kadar çocuğumuzun resimleri var, hepsini de buraya getiremedik. Sergideki resimlerde çocuklar hastalığı, ilaçları kendi gözünden anlatıyorlar. Farkındalık yaratmak için biz de resimlerimizi buraya getirdik. Burada bağış kabul etmiyoruz, bağış yapmak isteyen kişiler broşürlerimizde bulunan İBAN numaralarından bağış yapabiliyorlar, burada yalnızca farkındalık yaratmak için sergi açtık” şeklinde konuştu. 
Katılımın yoğun olduğunu belirten KANKA Klinik Araştırma Bölümü’nde görevli Nesrin Eravcu da, “Burada çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak, onları tanıtmak, derneğimizi tanıtmak adına bir sergi açtık. Dün katılım çok yoğundu bugün için de aynı olmasını umuyoruz” dedi.

1ha

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