Lokantacıyı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde lokanta sahibini tüfek ile vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.

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  • 20.09.2022 10:25
  • Güncelleme: 20.09.2022 10:47
Lokantacıyı öldüren katil zanlısı tutuklandı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde lokanta sahibini tüfek ile vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkinde faaliyette olmayan bir lokantada hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tüfek ile vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İşyeri sahibi M.K. olduğu tespit edilen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada şüphelinin T.B. olduğu tespit edildi. T.B.; kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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İHA

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