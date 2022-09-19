Lokanta işletmecisi cinayetinin faili yakalandı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda lokantacılık yapan Mehmet K. iş yerinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri ise, olay üzerine harekete geçti.

Melikgazi ilçesi, Sarımsaklı Mahallesi, Kayseri Sivas Karayolu üzerinde faaliyette olmayan işyerinde işyeri sahibi Mehmet K.’nin işyerinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olayın kasten öldürme olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada cinayet şüphelisinin T.B. isimli şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş İli Afşin İlçesinde saklandığı babasının evinde gözaltına alındı.