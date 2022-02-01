Liseli öğrencilere uzay ve hava bilimi anlatıldı

Sivas'ta lise öğrencileri, SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Lütfi Abay Yapay Zeka Ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarına teknik gezi gerçekleştirdi.

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  • 01.02.2022 10:52
  • Güncelleme: 01.02.2022 10:52
Liseli öğrencilere uzay ve hava bilimi anlatıldı
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Sivas’ta lise öğrencileri, SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Lütfi Abay Yapay Zeka Ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarına teknik gezi gerçekleştirdi.

Sivas Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi ve İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi öğrencileri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Lütfi Abay Yapay Zekâ ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarına teknik gezi düzenlediler. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü” kapsamında yürütülen “Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı” çerçevesinde SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Lütfi Abay Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarını ziyaret eden lise öğrencilerine TEKNOFEST, Sivas Robot Yarışması gibi yarışmalarda kullanabilecekleri yazılım ve donanımlar tanıtıldı.

"Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisindeki milli teknoloji hamlesi gurur kaynağıdır"

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin gerek teknolojik altyapısı gerekse bilimsel potansiyelini Sivas’taki tüm liselerle ve öğrencilerle paylaşmayı bir ilke olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini ifade ederek, “Ülkemizin, özellikle savunma ve havacılık sanayisindeki milli teknoloji hamlesi ve bu alanda elde ettiği uluslararası başarılar bugün hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Türkiye, bilimsel yaklaşımlarla yeni teknolojiler tasarlayan, üreten, geliştiren ve bunu dünyaya satan bir ülkeye dönüşmektedir. TEKNOFEST, Sivas Valiliğimizce düzenlenen Sivas Robot Yarışması gibi organizasyonlar, çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyi geliştirme konusundaki farkındalıklarına önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle savunma teknolojileri konusunda ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak biz de bu tür organizasyonlara gerek teknolojik altyapımız gerekse bilimsel potansiyelimizle her türlü katkıyı sağlama kararlılığındayız. Bu noktadan baktığımızda, Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi ve İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi gibi tüm lise öğrencilerimizin Üniversitemizi ziyaret ederek havacılık, uzay bilimleri, teknoloji, yapay zeka, robotik vb. konularda bilgi sahibi olmaları ve bu alanlarda kullanılan güncel yazılım ve donanımları tanımaları önemlidir” dedi.

İHA

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