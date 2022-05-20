Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

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  • 20.05.2022 11:09
  • Güncelleme: 20.05.2022 15:36
Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda B.A. (15), eski kız arkadaşı G.O. (16) ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.’yu bıçakladı. G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.’da bıçak ile intihara teşebbüs ederek kendine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı G.O. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, B.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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