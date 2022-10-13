Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde ‘13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü’ nedeniyle deprem tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan deprem tatbikatında, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Erkan Özçelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz katıldı. Yaşanması muhtemel bir deprem anının canlandırıldığı tatbikatta, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD Arama Kurtarma, Sağlık Müdürlüğü Arama Kurtarma UMKE, İtfaiye, ANDA Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Sınıflarda deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra bütün öğrenciler okul binasından tahliye edildi. AFAD, UMKE ve JAK ekipleri öğrencilere dışarıda da uygulamalı bilgiler verdi.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, öğrencilere seslenerek geleceğin teminatının gençler olduğunu söyledi. Muhtemel afetlere karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, tatbikatı gerçekleştiren bütün ekiplere teşekkür etti.

Kayseri AFAD Şube Müdürü Hasan Say da, Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu vurgulayarak “Biz biliyorsunuz deprem ülkesiyiz, deprem bizim gerçeğimiz. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 92’si, sanayimizin yüzde 94’ü deprem riski altında. Başka yaşayabileceğimiz ülkemiz yok. O yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.