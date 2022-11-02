Lise öğrencilerinden örnek davranış

Kayseri'de bulunan bir lisede geleneksel olarak düzenlenen 'Kan Ver Can Ver' etkinliğinde, okul yönetimi ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

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  • 02.11.2022 11:47
  • Güncelleme: 02.11.2022 13:13
Lise öğrencilerinden örnek davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan bir lisede geleneksel olarak düzenlenen ‘Kan Ver Can Ver’ etkinliğinde, okul yönetimi ve öğrenciler kan bağışında bulundu.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi’nde geleneksel kan verme etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4.’sü düzenlenen etkinlikte okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra 18 yaşını geçmiş vatandaşlar da katılarak kan bağışında bulundu.

Bu sene hedeflerinin 80 ünite kan vermek olduğunu söyleyen Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, “Kilim Sosyal Bilimler Lisesi olarak, geleneksel olan ve bu sene 4.’sünü düzenlediğimiz Kan Ver Can Ver etkinliğimizde öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla, bölge okullarımızla birlikte bir kampanya yaptık. Hedefimiz 2 sene önce 68 üniteydi, geçen yıl 74 ve bu yıl da 80 ünite kan vermeyi hedefliyoruz. Kan verin can verin mutlu olun” dedi.

12. sınıf öğrencilerinden Ayşegül Turan da, “Kan vereceğim için kendimi heyecanlı ve sorumluluk sahibi hissediyorum. Bence insanlar kan vermeli çünkü bizim verdiğimiz kan, binlerce insanın hayatını kurtarıyor ve kendi kanımız da yenileniyor. Kendi sağlığımız için de çok önemli” ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Taha Yaman ise, “İlk defa kan vereceğim için heyecanlıyım. Bence herkes kan vermeli çünkü vereceğimiz kanlar birçok hayatı kurtarabilir. Bu yüzden bence herkes kan vermeli” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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