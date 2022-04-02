Leylek ailesi yuvasına döndü, fabrika üretime ara verdi

Sivas'ta uluslararası ticaret yapan bir sanayi kuruluşunun ünitelerinden birinin bacasında yuva yapan leylekler için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bacanın faaliyeti durduruldu.

PAYLAŞ
  • 02.04.2022 10:38
  • Güncelleme: 02.04.2022 10:38
Leylek ailesi yuvasına döndü, fabrika üretime ara verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta uluslararası ticaret yapan bir sanayi kuruluşunun ünitelerinden birinin bacasında yuva yapan leylekler için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bacanın faaliyeti durduruldu.

Türkiye’nin önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ, yıllardır göçmen leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Kentte baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla leylek ailesi fabrikanın bacasına kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Yaklaşık 16 yıldır bacada oluşturdukları yuvada yaşayan leylek ailesi çalışanlar tarafından da seviliyor. Firma leyleklerin zarar görmemesi için ise yuva olan bacanın faaliyetine ara verdi.

“Tarihlerini şaşırmıyor’’

ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın, ”Leylekler geldikleri zaman biz fabrikamızın kazanlarını kapatıyoruz. Dolayısıyla burada ortaya çıkan karbon monoksit ve diğer gazlardan zarar görmesin diye, daha iyi bir ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu sene bir hafta erken geldiler. Hatta leylekler geldikten sonra kar yağdı, kış oldu ama onlar tarihlerini şaşırmıyor. Bizim havalar biraz kötü gittiği için leylekler bir hafta kadar Sivas’ın soğuğunu yediler’’ dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

2 kişiyi bıçakla yaralayarak gasp eden 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

RE/MAX PERA, düzenlenen törenle hizmete açıldı

RE/MAX PERA, düzenlenen törenle hizmete açıldı

Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'

'Toprak ve gübre birleşince bitkiler coşar'

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Doktor Hatice Doğan: 'Otizmde alınacak özel eğitim çok önemli'

Doktor Hatice Doğan: “Otizmde alınacak özel eğitim çok önemli”

DAHA FAZLA
LPG'ye zam bekleniyor

LPG’ye zam bekleniyor

Polis o yangınla ilgili cinayet soruşturması başlattı

Polis o yangınla ilgili cinayet soruşturması başlattı

'Otizmden değil geç kalmaktan korkulmalı'

'Otizmden değil geç kalmaktan korkulmalı'

Kayserigaz, doğalgazı Sarıoğlan ve Akkışla'ya ulaştıracak

Kayserigaz, doğalgazı Sarıoğlan ve Akkışla'ya ulaştıracak

'Çalıntı kartla alışveriş, iş yerini de yakar'

'Çalıntı kartla alışveriş, iş yerini de yakar'