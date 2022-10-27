Lens kullanımında hijyen önemli

Lens takan kişilerin özellikle temizliğe büyük önem vermesi gerektiğini belirten Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Musa Karataşgüler, hijyen şartlarına uyulmaması halinde rahatsızlıkların doğabileceği uyarısında bulundu.



Lensler, iki değişik amaç için kullanılıyor. Bunlardan ilki tedavi amaçlı ve diğeri kozmetik amaçlı. Gözlük takmak istemeyen vatandaşlar, tedavi amaçlı lensi tercih ediyor. Uzmanlar her iki amaç için de lens kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğunu dile getiriyor. Tedavi amaçlı kullanılan lenslerin, muayeneye tabi olarak verildiğini belirten Özel Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Musa Karataşgüler, “Kontak lens kozmetik veya tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Örneğin hasta miyop, hipermetrop ya da astigmatı varken gözlük kullanmak istemiyorsa ikinci seçenek olarak lens kullanabilir. Lens kullanıp kullanmayacağına, yani kişiye uygunluğuna muayene edip karar veriyoruz. Öncesinde korneanın çapını ölçerek ‘lense uygun mu’ diye kontrol ediyoruz. Bu etkenlere bakarak karar veriyoruz” diye konuştu.

‘KOZMETİK AMAÇLI KULLANILAN LENSLER, KALİTE OLARAK DAHA DÜŞÜK OLUYOR’

Kozmetik amaçlı kullanılan lenslerin, tedavi amaçlı kullanılan lenslere göre daha düşük kalitede olduğunu belirten Uzman Karataşgüler, “Lens, kozmetik amaçlı da kullanılabilir. Kalite olarak şeffaf lenslere göre daha düşük oluyor. Belli bir saat aralığında kullanılabilir, gün boyu kullanmayı önermiyoruz. Kozmetik lensler ya da tedavi amaçlı kullanılan lensler akşamları mutlaka çıkarılıp solisyonuna konulmalıdır. Başka bir sıvı ile temas ettirilmemelidir. Kontak lens kullanan kişinin mutlaka dikkatli olması gerekir. Hijyen oldukça önemlidir, lensi takıp çıkarırken ellerimizi mutlaka sabunlu suyla yıkamalıyız. Lensi taktıktan sonra makyaj yapılmalı, lensi çıkarttıktan sonra da makyaj temizliği yapılmalıdır. Kontak lens kullanan kişiler havuza lensle girmemeli, klorlu su ve parazit enfeksiyonlar olabiliyor. Bunlar çok ciddi şeyler fakat duş almak ve yüz yıkamakta sıkıntı yoktur. 1-2 gün lensle uyunabilir ama rutin olarak lenslerin her akşam çıkarılmasını öneriyoruz” dedi.

‘YAN ETKİLERDE DOKTORUNUZA BAŞVURUN’

Sürekli lens kullanan kişilerde değişik yan etkiler doğabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Musa Karataşgüler, ”Lens kullanan hastalarımızda göz kuruluğu, alerjisi tetiklenebilir ve bazı durumlarda enfeksiyon olabilir. Lens kullanan hastalar bu tarz şikayetlerle karşılaşmaları halinde mutlaka göz doktoruna başvurmalıdır. Erken teşhis edildiği zaman sorunsuz tedavi edilebilir ancak geç kalınmış bir durumda gözü kaybetme durumu da oluşabilir” uyarısında bulundu.