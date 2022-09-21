Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 21.09.2022 14:43
  • Güncelleme: 21.09.2022 15:13
Kuvvetli yağışa dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe Kayseri genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kayseri’nin kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden

yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelediler, silahlı saldırganı enselediler

450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelediler, silahlı saldırganı enselediler

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı

Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektörlük mazbatasını aldı

ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektörlük mazbatasını aldı

Balık tüketimi yoğun ilgi görmüyor

Balık tüketimi yoğun ilgi görmüyor

Başkan Büyükkılıç'a 'Ulaşım' sunumu

Başkan Büyükkılıç'a 'Ulaşım' sunumu

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

Eşi ve üvey kızının boğazını kesen şahsa ceza yağdı

Eşi ve üvey kızının boğazını kesen şahsa ceza yağdı

DAHA FAZLA
Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı

Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı

Kayserispor'da izin bitti

Kayserispor’da izin bitti

Alzheimer hastalarına 'özel proje'

Alzheimer hastalarına 'özel proje'

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan uyardı: 'Alzheimer eşyaların yerini bulamamayla başlıyor'

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan uyardı: 'Alzheimer eşyaların yerini bulamamayla başlıyor'

Kuvvetli yağışa dikkat

Kuvvetli yağışa dikkat