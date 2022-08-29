Kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
- 29.08.2022 15:38
- Güncelleme: 29.08.2022 15:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri genellikle güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
İHA
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