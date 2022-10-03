Kuşçu Barajı Göğdere rampasında aynı gün iki kaza

İlk kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Akın Köyü mevkinde Göğdere rampası çıkışında meydana geldi. Karşı yoldan seyreden saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğle sonu meydana gelen bir diğer kaza da Göğdere rampasının keskin virajlı orta bölümünde meydana geldi. Keskin virajda meydana gelen kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.