Kurutlu Sahili'nde kartpostallık manzara

İç Anadolu'nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı'nın minyatürü haline gelen Kurutlu Sahili, karla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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  • 29.01.2022 11:27
  • Güncelleme: 29.01.2022 11:27
Kurutlu Sahili'nde kartpostallık manzara
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İç Anadolu’nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı’nın minyatürü haline gelen Kurutlu Sahili, karla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte Kırşehir’de beyaza büründü. Kentin imaj noktalarından olan Savcılı Plajı’nın yanı başında yer alan Kurutlu Göleti’nde de kartpostallık manzaralar oluştu. Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaraya hayran kaldı.

Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor. Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

İHA

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