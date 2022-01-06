Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta aç kalan kurtların köye inerek köpeklere saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • 06.01.2022 11:18
  • Güncelleme: 06.01.2022 11:18
Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta aç kalan kurtların köye inerek köpeklere saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar sürüler halinde köye inmeye başladı. Akşam saatlerinde köye inen kurtlar adeta korku saçtı. Aç kalan kurtlar köyde bulunan başıboş köpeklere de saldırdı. Kurtların köy içerisinde gezinmesi ve köpeklere saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda üç kurdun bir köpeğe saldırdığı, bu sırada iki köpeğin gelerek kurtları kovaladığı görülüyor. Kurtların köye inmesi ise köy sakinlerini tedirgin ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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