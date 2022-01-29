Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yerleşim yerine inen aç kurt köpeğe saldırdı. Kurt köpekler tarafından püskürtülürken, o anları anlatan köpeğin sahibi ise güldürdü.

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  • 29.01.2022 12:49
  • Güncelleme: 29.01.2022 12:49
Kurtla köpeklerin kavgasını maç anlatır gibi anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde yerleşim yerine inen aç kurt köpeğe saldırdı. Kurt köpekler tarafından püskürtülürken, o anları anlatan köpeğin sahibi ise güldürdü.

İlçeye bağlı Azatlı beldesi Küllüce Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aç kalan kurt bir evin bahçesine geldi. Bir süre evin bahçesinde yiyecek arayan kurt, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Zincire bağlı olan köpek kurda yem olmaktan, diğer köpeğin kurda saldırması ile kurtuldu. Olayı güvenlik kamerasından izleyen ev sahibinin yaşanan olayı maç anlatır gibi anlatması ise izleyenleri güldürdü.

İHA

Kayseri Gündem
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