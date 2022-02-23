Kursiyerlerden Başkan Cabbar'a teşekkür

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ayşegül Doğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan'la birlikte Develi Belediyesinin de malzeme desteği sağladığı Milli Birlik İlkokulundaki kursu ziyaret etti.

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  • 23.02.2022 16:50
  • Güncelleme: 23.02.2022 19:18
Kursiyerlerden Başkan Cabbar'a teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ayşegül Doğan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan’la birlikte Develi Belediyesinin de malzeme desteği sağladığı Milli Birlik İlkokulundaki kursu ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş-nakış ve takı tasarım kurslarının kendilerine büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler ilgi ve desteklerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür etti.

Kurs sonrasında sertifika da kazanacaklarını belirten Cabbar, “El emeği göz nuru ile ortaya çıkardıkları ürünlerle aile bütçelerine destek de sağlayacak bu kurslarımızın devamı ve kalitesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Birbirinden güzel eşyalar üreten kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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İHA

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