Kursiyerler, Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kadim kent Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak amacıyla girişimleri sürerken, KAYMEK tarafından düzenlenen 'Turizm Personeli Yetiştirme Kursları' kursiyerleri Kültür Yolu Gezisi ile Kayseri'nin güzelliklerini keşfetti.

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  • 08.08.2022 14:23
  • Güncelleme: 08.08.2022 15:59
Kursiyerler, Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak amacıyla girişimleri sürerken, KAYMEK tarafından düzenlenen ’Turizm Personeli Yetiştirme Kursları’ kursiyerleri Kültür Yolu Gezisi ile Kayseri’nin güzelliklerini keşfetti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtmak için birçok etkinlik ve faaliyete imza atan büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen ’Turizm Personeli Yetiştirme Kursları’ kursiyerleri yine büyükşehir tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Kültür Yolu Gezisi’ne katılarak kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi. KAYMEK’in büyük bir turizm potansiyeline sahip Kayseri’de, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ’150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde düzenlediği Turizm Personeli Yetiştirme Kursları’na katılan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği Kültür Yolu Gezisi ile de kadim kentin güzelliklerini yakından inceleme ve yetkililerden detaylı bilgi alma fırsatı buldu. KAYMEK Akademi Tesisi’nde eğitimleri devam eden kurslarda kursiyerler, sektörle ilgili detaylı bir eğitim alırken düzenlenen gezi ile de öğrendiklerini uyguladı.

Kurs ve geziye katılan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlemiş olduğu kursta kendilerini geliştirdiklerini dile getirerek, kurs ve gezi için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

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