Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?

Her Müslümanın bilmesi gereken 'Kurbanın dinî dayanağı nedir ve niçin kesilir?' sorusunun cevabı Kuran-ı Kerim'de geçen çok sayıda ayette saklı.

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  • 27.06.2022 17:56
  • Güncelleme: 27.06.2022 17:56
Kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?

Kurban, Allah’ın akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin kullarından yapmalarını istediği önemli ibadetlerden birisidir.  Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kur’an’da çok sayıda ayette kurbandan bahsedilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı da, bu ayetleri derledi. Yapılan açıklamada, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in yerine, Allah tarafından bir kurbanın verildiği olayın Kur’an’da açıkça anlatıldığı (Saffat, 37/107) belirtildi.
KURBANDA ASIL OLAN İHLAS ve TAKVADIR
DİB açıklamasında Kur’an ayetleri’nde zikredilen hayvan kesiminin, ibadet amaçlı birer uygulama olduğu vurgulandı. Asıl olanın ihlas ve takva olduğu belirtilerek “Bu amaçla kesilen hayvanların, et ve kanlarının Allah’a ulaşamayacağı bilinmeli. Asıl olan ihlas ve takvadır. Bu bakımdan ayetler, kurban kesmenin bir ibadet olduğunun açık göstergesidir” denildi.
KURBANDAN BAHSEDEN AYETLER
DİB’nın derlediği bilgilere göre Kuran-ı Kerim’deki şu ayetlerde kurban ibadetinden bahsediliyor: “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 22/34) - “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac, 22/28) – “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” – “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 22/36-37)

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