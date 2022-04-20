Kural ihlalleri kaza getirdi
Kayseri'de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.
- 20.04.2022 12:09
- Güncelleme: 20.04.2022 13:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.
Kayseri’de farklı tarihlerde kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı. Kentin 2 farklı noktasında meydana gelen kazada, ışık ihlali yapan sürücüler, yeşil ışıkta geçen araçlara çarptı. Meydana gelen kazalar, saniye saniye kaydedildi.
İHA
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