Kural ihlalleri kaza getirdi

Kayseri'de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

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  • 20.04.2022 12:09
  • Güncelleme: 20.04.2022 13:24
Kural ihlalleri kaza getirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri’de farklı tarihlerde kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı. Kentin 2 farklı noktasında meydana gelen kazada, ışık ihlali yapan sürücüler, yeşil ışıkta geçen araçlara çarptı. Meydana gelen kazalar, saniye saniye kaydedildi.

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İHA

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