Kupa kazanmak için ter döktüler

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde yapılan “Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi” turnuvası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda 4 ilden 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan masa tenisi turnuvasında derece giren sporculara madalya takdim edildi. Ödül töreninde sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, katılımcılara da teşekkür ederek, geçtiğimiz aylarda vefat eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı Fahrettin Sağlam’a Allah’tan rahmet diledi.