KUMSMALL, mobilya fuarında

Yaklaşık 825 firmanın katıldığı İstanbul Mobilya Fuarı'na yoğun bir ziyaretçi akımının olduğunu belirten KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Mobilya AVM’si KUMSMALL’ın, Mobilya fuarında yerini aldığını söyledi. Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra mobilya sektörünün İstanbul fuarında bir araya geldiğini dile getiren Başkan Yunus Tarla, “olumsuz hava şartlarına rağmen fuar alan katılımcı ve ziyaretçi ilgisinden son derece memnunuz. Bu sene ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 80’den fazla ülkenin 3 milyar dolarlık bağlantı yapması bekleniyor. KUMSMALL olarak biz de bu denli önem arz eden bir fuarda yerimizi aldık. Standamızı gezen yerli ve yabancı katılımcılara 365 gün mobilya fuarının olan KUMSMALL’u tanıtarak, Mobilya’nın başkenti Kayseri’mize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.