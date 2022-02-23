Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kahvehanelerde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL para cezası uygulandı.

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  • 23.02.2022 13:49
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:55
Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kahvehanelerde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinde yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Taşkent Sokak üzerinde bulunan kahvehanede 5 şahsın 104 oyun kağıtları, 33 okey taşı ve 60 TL para ile poker diye tabir edilen oyunu oynadıkları görüldü. Ekipler tarafından iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 şahsa da toplam 9 bin 95 TL para cezası uygulandı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan kahvehanede 4 şahsın 104 oyun kağıdı ve 730 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 4 şahsa toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından bulunan 790 TL paraya da el konuldu.

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İHA

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