Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Kayseri'de polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 TL para cezası verildi.

PAYLAŞ
  • 06.04.2022 14:20
  • Güncelleme: 06.04.2022 15:48
Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatılan işletmelere karşı çalışma başlattı. Gevhernesibe Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir işletmeye ve Mimarsinan Mahallesi’nde bir oyun salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şahıslara toplamda 29 bin 104 TL para cezası kesilirken 70 TL, oyun kartları ve pullara da el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında da adli işlem yapıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin TL para cezası

Ramazan'da da şeffaf oda

Ramazan'da da şeffaf oda

Talaslı çiftçilere uygulamalı aşı ve budama eğitimi

Talaslı çiftçilere uygulamalı aşı ve budama eğitimi

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkondan düşen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Balkondan düşen çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Tekden Koleji'ne 80 madalya

Tekden Koleji'ne 80 madalya

DAHA FAZLA
Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Jandarma 11 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Muay Thai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda Melikgazi başarısı

Muay Thai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda Melikgazi başarısı

Mahmut Şahin: 'Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin'

Mahmut Şahin: “Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin”

Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu