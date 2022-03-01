Kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kumar oynadıkları belirlenen toplam 10 kişiye 18 bin 190 TL para cezası uygulandı.

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  • 01.03.2022 10:16
  • Güncelleme: 01.03.2022 10:20
Kumar oynayan 10 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kumar oynadıkları belirlenen toplam 10 kişiye 18 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahalles Uğur Sokak üzerinde bir kahvehanede 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 5 şahsın 370 TL para ve 104 oyun kâğıdı ile ’Yanık’ diye tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken; kıraathane sahibine ’Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama’ suçundan adli, diğer 5 kişiye ise ’kumar oynama’ suçundan idari işlem uygulandı. 5 şahsa toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekiplerince Kocasinan ilçesi Yıldızevler mahallesi Doğu Garajında bulunan bir kıraathanede ise 5 şahsın 100 TL para ve 104 oyun kağıdı ile ’Yanık’ tabir edilen kumar oyunu oynadıkları tespit edildi. Kıraathane sahibine ’Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama’ suçundan adli, diğer 5 şahsa ise ’kumar oynamaktan’ idari işlem uygulandı. 5 şahsa toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulanırken toplamda 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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