Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari antlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde, bölge hakkında bilgi vermek amacıyla Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni hayata geçiriyor. Çevresi Kültepe'nin en çok bilinen eserleri olan çivi yazılı tabletlerle ilgili bir pano ile süslenen merkez, Türkiye'de en ilginç örneklerden bir tanesi olacak.

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  • 25.09.2022 11:02
  • Güncelleme: 25.09.2022 11:54
Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’da ilk yazılı belgelerin ve ticari antlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde, bölge hakkında bilgi vermek amacıyla Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni hayata geçiriyor. Çevresi Kültepe’nin en çok bilinen eserleri olan çivi yazılı tabletlerle ilgili bir pano ile süslenen merkez, Türkiye’de en ilginç örneklerden bir tanesi olacak.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihe sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda çok önemli çalışmalara imza atıyor. Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı merkez olan, Anadolu’da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kaniş-Karum’da arkeolojik kazı çalışmaları sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe’nin girişindeki bir noktada yer alacak ve yapımı son aşamaya gelen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni açılışa hazır hale getirdi. Kültepe hakkında bilgilerin yanı sıra ilginç bilgilerin yer alacağı merkez, Türkiye’deki tek ve en güzel örneklerden bir tanesi olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 6 bin yıllık Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ziyaretçi merkezinin kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini belirtti. Kültepe’nin tanıtımıyla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile yaptıklarını söyleyen Kulakoğlu, "2022 yılında kazılar Kültepe’de olanca hızıyla devam ediyor. Diğer taraftan da Kültepe’nin tanıtımı Kayseri’de, ülkemizde ve hatta uluslararası alanda duyurulması için başka etkinlikler de yapılıyor. Bunu biz tabi ki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yapıyoruz ama bütün bu tanıtımla ilgili çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın destekleri ile yapıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçi merkezinin Türkiye’deki ilginç örneklerden bir tanesi olacağını dile getiren Prof. Dr. Kulakoğlu, “Burada, şuanda önünde bulunduğumuz bina bizim daha önceden 1970’li yıllarda Kültepe Müzesi olarak kullanılan bina. Burası bu sene yeniden inşa edildi ve ziyaretçi merkezi olarak kullanıma hazır vaziyette. Birkaç gün içinde açılışını yapacağız. Bu ziyaretçi merkezi belki Türkiye’deki en ilginç örneklerden bir tanesi haline geldi. Burada bizim özellikle Kültepe’nin en çok bilinen eserlerinin en büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir pano ile binanın girişini süsledik. Bu yapı gelen ziyaretçilere ilk etapta Kültepe hakkında bilgi vermek amacıyla kuruldu. Bu alanda, hemen Kültepe’nin girişinde yer alıyor. Bu anlamda gerçekten özellikle de öğrencilerin, ilginç bilgilere ulaşabileceği bir alan olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Kulakoğlu, sadece öğrenciler için değil aynı zamanda gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için ilginç bir deneyim olacağını düşündüklerini ifade ederek “Çünkü içeride gerçekten Kültepe hakkında giriş bilgilerinin yanında ilginç bilgiler de olacak. Bu anlamda sanıyorum Türkiye’deki tek ve en güzel örneklerden bir tanesi olacak” dedi.

Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nin Kültepe’nin 75 yıllık hayali olduğunu söyleyen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Bu yapının, ziyaretçi merkezinin, gerçekleştirilmesi için öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu Kültepe’nin 75 yıllık bir hayaliydi. Bu hayali gerçekleştiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm çalışanlara, belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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