Kültepe'ye müze yapılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nca Kültepe Müzesi Yapım işi için ihale yapılacak.
- 12.08.2022 10:15
- Güncelleme: 12.08.2022 10:33
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’nca Kültepe Müzesi Yapım işi için ihale yapılacak.
Bağpınar Mahallesinde Kültepe Müzesi Yapım İşi için açık ihale usulü ihale yapılacak. İhale için tekliflerin 31 Ağustos saat 14.00’e kadar EKAP üzerinden alınacağı bildirildi.
İHA
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