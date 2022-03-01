Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

 Kendisi gibi sporcu olan annesinin izinden giden 6 yaşındaki milli sporcu Mira Özaktı, Antalya'da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında birinci oldu. 

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  • 01.03.2022 13:49
  • Güncelleme: 01.03.2022 13:49
Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 5-16 şubat 2022’de Antalya’da düzenlenen şampiyonada Mira Özaktı, Türkiye şampiyonu oldu. Mira’yı, 3 kez dünya şampiyonluğu, 20 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez Avrupa üçüncülüğü, 1 kez de dünya ikinciliği bulunan hem antrenörü hem annesi olan Çiğdem Kiraz Şahin yetiştiriyor.

Yarışlara birlikte hazırlandıklarını söyleyen anne Çiğdem Kiraz Şahin, kızının son şampiyonluğu nedeniyle gurur duyduğunu söyledi. “Hem antrenörü olarak hem de annesi olarak gerçekten gurur duyuyorum” diyen Şahin, “Bir sonraki hedefimizde dünya şampiyonası. Mira’yı 3 yaşında jimnastikle tanıştırdık. Onun öncesi benimle beraber antrenmanlara geliyordu. Sadece izlemek için geliyordu. Ara ara kalkıp hareketleri tekrarlıyordu. Çocukların mutlaka spor bilinci ile büyümesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Çocukların küçük yaşlarda spora yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Şahin,  “Aileler çocuklarını 3 yaşında jimnastikle spora başlatsınlar. Daha sonrasında kabiliyetine ve yeteneğine göre branşlaştırabilirler. Spor yapan çocukların özgüveni gelişiyor, sağlıklı bir vücuda sahip oluyorlar ve disiplinli bir hayat sürdürebiliyorlar” şeklinde konuştu.

1ha

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