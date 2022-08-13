Küçük Almila’dan KANKA’ya destek

Küçük Almila, 10’uncu yaş gününde annesi ile birlikte yaptığı el işi ürünleri satıp, gelirini KANKA’ya doğum günü bağışı olarak bağışladı. Sergi hakkında konuşma yapan Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, “Hasta çocukların dertleriyle dertlenen çocuklara ve ailelere ihtiyacımız var” dedi. Yapılan eserlerin satılarak, hastanede kanser tedavisi gören ve ihtiyacı olan insanlara yardım olarak gideceğini söyleyen Karakürkçü, “Burada ayrı bir toplantıda buluştuk, burası bir ilk oldu. Bizim hayırsever çocuklarımız var Almila’da onlardan bir tanesi. Almila annesiyle beraber yaptığı sanat eserlerini, doğum gününde satıp kanserli çocukların yararına kullanılmasını istemiş. Annesi de bize geldi böyle bir şey mümkün mü diye bizde buna çok sevindik. Daha öncede bir annemiz doğum yaptığında, doğum sonrası gelen hediyeleri KANKA’ya bağışlamıştı. İnsanlar arasında ki iletişim ve hayırseverlik bu şekilde yayılıyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Bazı hasta çocukların dertleriyle dertlenen çocuklara ve ailelere ihtiyacımız var. Burada da onun bir örneğini görüyorsunuz. Çok güzel sanat eserleri var. Hem Almila hem de annesi uğraşmış ve şimdi bunlar satılacak ve hastanede kanser tedavisi gören ihtiyacı olan insanlara yardım olarak gidecek. Bunun düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada Almila’nın da doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR SADECE KENDİ MUTLULUKLARI İÇİN, KENDİ EGOLARI İÇİN ÇALIŞIYORLAR’

Sergiden kazanacakları maddi geliri kanserli çocuklara yardım etmek için kullanacaklarını söyleyen anne Canan Elma “Artık çocuklar çok fazla doyuma ulaştığı için hediye yerine başka çocukların mutlu olmasını istedik. Kanserli çocuklara yardım yapmak özellikle Almila’nın fikriydi o yüzden bu sergiyi açtık. Bir ay boyunca anne kız gece gündüz çalıştık. Sergiden kazanacağımız maddi kazancı kanserli çocuklara yardım için kullanacağız o yüzden bizim için çok değerli. Hediyeden daha değerli olduğu için Almila daha mutlu oldu. Zaten oyuncaklarını kıyafetlerini diğer eşyalarını da fazlaca paylaştığı için ve daha çok başkalarının mutlu olmasıyla mutlu olan bir çocuk olduğu için böyle bir fikir ile çıktık yola inşallah hayırlısı olur. Bu fikir inşallah herkese bir örnek olur ve birilerinin mutluluğu için çalışırlar çünkü insanlar sadece kendi mutlulukları için, kendi egoları için çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

‘İLK DEFA DOĞUM GÜNÜMÜ KENDİM İÇİN DEĞİL, BAŞKALARI İÇİN KUTLAYACAĞIM’

Annesi ile birlikte bu sergiyi yapmak için çok uğraştıklarını ve bu tabloları hazırlarken kendisine yeni beceri ve anılar kattığını dile getiren Almila Elma, “Bu serginin benim için önemi çok fazla çünkü, ilk defa doğum günümü kendim için değil başkaları için kutlayacağım. Bu yüzden çok mutluyum. Annemle birlikte sergi yapmak için uğraştık bunları yaparken de kendime yeni beceriler ve anılar kattım. Kendimde bir sürü eşya olduğu için diğer arkadaşlarımızın da mutlu olmasını istedim. Küçüklüğümden beri büyüyünce çocuklara yardım evi açmak gibi bir hayalim vardı, bundan dolayı bu sergiyi açtık” diye konuştu.