Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam

Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 21.09.2022 00:34
  • Güncelleme: 21.09.2022 09:59
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 8 yaşındaki Ahmet’in binada asılı olan Türk Bayrağı’na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri’de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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