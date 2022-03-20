Kubilay Söyler: 'Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir ışık gibi doğacak'

 Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler, ilçe başkanlarıyla ve üyeleriyle bir araya geldi. Memleket Partisi Kayseri İl Örgütü olarak ellerinden gelen tüm çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Söyler, 'Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir ışık gibi doğacak' dedi.

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  • 20.03.2022 17:30
  • Güncelleme: 20.03.2022 17:30
Kubilay Söyler: 'Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir ışık gibi doğacak'

Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler, ilçe başkanları ve üyeleriyle düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Söyler, Kayseri’deki vatandaşların partiye olan ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Memleket Partisi’nin ihtiyaç duyulan bir parti olduğunu açıklayan Başkan Söyler, “Tüm memleket ve vatan sevdalıları bugün olduğu gibi yarın Kayseri’ye, Kayseri sevdalısı olduklarını tüm kamuoyuna bildirmeye devam edecekler. Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nde ne kadar gerekli bir parti olduğunu, ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Vatandaşlarımızın Memleket Partisi’ne göstermiş olduğu teveccühe şimdiden çok teşekkür ederim. Meydanda açtığımız stantta vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiyle, üye kaydıyla, bağışlarıyla kendini partili olarak hissettiklerinden dolayı, yaptıkları açıklamalarla ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun farkına vardık. Memleket Partisi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olduğu kadar Kayseri’deki seçmeninde gerçekten ihtiyacı vardır. Kayseri seçmeni şu anda bir arayış içinde. Bu arayışın sebebi de arada sıkışmışlık” diye konuştu.

‘VATANDAŞLAR MUHARREM İNCE’NİN ETRAFINDA TOPLANMAK İSTİYOR’

Cumhuriyet Meydanı’nda kurmuş oldukları stantta vatandaşların ilgisinden bahseden Başkan Söyler, “Bize vatandaşımızın söylediği en büyük şeylerden bir tanesi ‘Biz ne cumhur ittifakına ne de millet ittifakına oy vermek istemiyoruz’ vatandaş artık eskimişlik, köhnelik, bu çıkar ilişkisi yönelik yapılan siyasetin dışında kalmış, tertemiz pırıl pırıl siyasi rantları elinin tersiyle itmiş, siyasi değerlerini tamamen Türkiye’nin çıkarları üzerine kurmuş bir lider olan Muharrem İnce’nin etrafında toplanmak istiyor. Muharrem İnce’nin de Türkiye Cumhuriyeti’nde ne kadar önemli bir lider olduğunu zamanla tüm Türkiye görecektir. Vatandaşlarımızın Sayın Muharrem İnce’ye göstermiş olduğu ilgi alakayı biz Memleket Partisi Kayseri İl Örgütü olarak büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Meydana stant açıyoruz vatandaşlar geliyor, 10 lira veriyor, yaşlı bir teyzem geliyor ’Umudumuz sizsiniz’ diyor. Cebindeki son ekmek parasını tutmuş Muharrem İnce’ye veriyor. Bunlar olacak şeyler değil. Bunları yaşadıkça duygulanıyoruz. Bunlar yaşandıkça ne yapmamızın gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde biz Memleket Partisi olarak bize ne kadar medya yer vermezse vermesin biz bunların hepsini aşacağız. Gerek genel merkez bazında gerek Kayseri il örgütü olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine ışık gibi doğacak” ifadelerini kullandı. 
 

1ha

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