Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

1 Ekim 2022 tarihinde uygulamaya girecek olan karar, 1 Ocak 2023’e ertelendi.

Kayseri İl Ticaret Müdürlüğü, berber ve güzellik salonlarının hangi günler kapalı olacağını açıklamıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan karar, 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Buna göre 1 Ocak 2023’te geçerli olacak şekilde; Kayseri Merkez (Melikgazi- Kocasinan), Hacılar, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde bulunan berberler ve kuaförler Pazar günleri kapalı olacak. Talas ilçesinde berberler Çarşamba günü, kuaförler ise Pazar günleri kapalı olacak. İncesu, Pınarbaşı ve Sarıoğlan (Akkışla) ilçelerinde berberler Pazar günü, kuaförler ise Salı günleri kapalı olacak. Yeşilhisar ilçesinde, berberler Çarşamba günü, kuaförler ise Pazar günleri kapalı olacak. Develi ilçesinde berberler Pazar günü, kuaförler ise Çarşamba günleri kapalı olacak. Felahiye (Özvatan) ilçesinde berberler ve kuaförler Salı günleri kapalı olacak. Bünyan ilçesinde ise berberler Pazar günleri kapalı olacakken, kuaförler de Pazartesi günleri kapalı olacak.