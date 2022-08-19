Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı
Kayseri'de kuaför ve berber fiyat tarifesi zamlandı. Yeni tarife, meslek örgütü tarafından berber ve kuaförlere gönderildi.
- 19.08.2022 13:54
- Güncelleme: 19.08.2022 13:54
Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tarifelerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi.
Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;
Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 1. Sınıf berber 130 lira, 3. Sınıf berber 70 lira.
Saç yıkama ve fön: 1. sınıf berber 40 lira, 3. sınıf berber 25 lira.
Damat tıraşı: 1. sınıf 550 lira, 3. sınıf 325 lira.
Ense düzeltme: 1. sınıf 40 lira, 3. sınıf 20 lira.
Kadın kuaförlerinde ise bazı tarifeler şu şekilde;
Saç kesme: 1. sınıf 80 lira, lüks 105 lira.
Fön: 1. sınıf 65 lira, lüks 80 lira
Manikür: 1. sınıf 90 lira, lüks 105 lira.
Gelin saçı: 1. sınıf 780 lira, lüks 910 lira.