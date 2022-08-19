Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı

Kayseri'de kuaför ve berber fiyat tarifesi zamlandı. Yeni tarife, meslek örgütü tarafından berber ve kuaförlere gönderildi. 

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  • 19.08.2022 13:54
  • Güncelleme: 19.08.2022 13:54
Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı

Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tarifelerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi. 

Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;
Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 1. Sınıf berber 130 lira, 3. Sınıf berber 70 lira.
Saç yıkama ve fön: 1. sınıf berber 40 lira, 3. sınıf berber 25 lira.
Damat tıraşı: 1. sınıf 550 lira, 3. sınıf 325 lira.
Ense düzeltme: 1. sınıf 40 lira, 3. sınıf 20 lira. 

Kadın kuaförlerinde ise bazı tarifeler şu şekilde;
Saç kesme: 1. sınıf 80 lira, lüks 105 lira.
Fön: 1. sınıf 65 lira, lüks 80 lira
Manikür: 1. sınıf 90 lira, lüks 105 lira.
Gelin saçı: 1. sınıf 780 lira, lüks 910 lira.

1ha

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