Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Kayseri'de mahalle muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı.

PAYLAŞ
  • 11.09.2022 13:53
  • Güncelleme: 11.09.2022 14:59
Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de mahalle muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede yaşayan ve durumu yetersiz olan ilkokul öğrencileri için ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Muhtarlıktan önce kendisinin de kuaför olduğunu söyleyen Kaan, 2 ya da 3 çocuğu okula giden aileler için tıraş ücretinin külfet olduğunu ve tıraş parasından edilen tasarruf ile ailelerin çocuklara kırtasiye alış verişi yaptığını söyledi.

Çocuklara okul öncesinde saç tıraşı yapılmasını geleneksel hale getirdiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Ben muhtar olmadan önce bayan kuaförlüğü yapıyordum ve bunun için de okul öncesi saç kesimlerinin ailelere külfetli olduğunu düşünüyordum. Ben de muhtarlık dönemim boyunca yapmış olduğum faaliyetlerden biri olan saç kesimini her yıl geleneksel hale getirdim. Bu geleneği de devam ettirmek için yine burada öğrencilerimizin saçlarını ücretsiz olarak kesiyoruz. Masrafları tamamen bize ait bir şekilde kesimlerini gerçekleştiriyoruz çocuklarımızın ve bu kesimler akşama kadar da devam edecek. Kız ve erkek çocuklarından oluşan 100’e yakın öğrencinin saçlarını kestik. Yeni eğitim ve öğretim yılında bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum ben. İstedikten sonra herkesin yapabileceği birçok şey var. Benim yaptığım sadece teşvik amaçlı bir örnek. Bu tür durumlarda gerçekten çok büyük destek oluyor. Mesele çocuk başı tıraş parası 50 TL. yeri geliyor 2-3 tane çocuk oluyor bu da 150 TL ediyor. Ben bu çocukların kesim ücretlerini veriyorum, aileler de kalan kırtasiye masraflarını karşılıyor. Daha güzel oluyor bu şekilde” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Sivaslılar Kayseri'de buluştu

Sivaslılar Kayseri'de buluştu

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür

İster yürü ister bisiklet sür, bu parkurun keyfini sür

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

4
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

5
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

6
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hesap sorulsun'

'Hesap sorulsun'

Apartmanın bodrum katında yangın

Apartmanın bodrum katında yangın

DAHA FAZLA
Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Migrende 'atak' uyarısı

Migrende 'atak' uyarısı

Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu